◇オランダ1部フェイエノールト1―1NECナイメヘン（2026年4月12日）フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が前半18分の右CKに頭を合わせて今季リーグ戦23点目。公式戦全体は24得点とし、ベルギー1部セルクル・ブリュージュで22〜23年に残したシーズン自己最多を更新した。「イメージ通り。チームとしてデザインした形でセットプレーのゴールも取れている。自分も成長している」と振り返ったが、後半43分の交代後に失点して