【ワシントン共同】トランプ米大統領はホワイトハウスで記者団に、イランがパキスタンでの協議で核兵器の保有断念に同意しなかったと述べた。イラン国内にある濃縮ウランを念頭に、引き渡しに応じなければ「奪い取るだろう」と主張した。