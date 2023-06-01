アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、一致出来なかった核兵器開発問題で「イランが合意すると確信している」と話しました。アメリカトランプ大統領「我々は多くの点で合意したが、イランはその点（核兵器開発）では合意しなかった。しかし、合意するだろう。ほぼ間違いなく。実際、私は合意すると確信している。もし、合意しなければ、交渉は成立しない。不成立だ」トランプ大統領は13日、戦闘終