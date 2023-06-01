◇マスターズ最終日（2026年4月12日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72））前回大会覇者ロリー・マキロイ（36＝英国）が5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算12アンダーで初日から首位を守る完全Vで2年連続2度目の優勝を飾った。大会連覇はタイガー・ウッズ（米国）以来24年ぶり史上4人目、メジャー通算6勝目で優勝賞金約7億2000万円を手にした。29位から出た21年大会覇者の松山