◇マスターズ最終日（2026年4月12日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72））松山が意地を見せた。7バーディーを奪い、今大会初の60台をマークし12位に食い込んだ。13番パー5では3メートルに2オン。14番では傾斜を使い30センチに寄せるなどアイアンを武器にバーディーを重ねた。しかし17、18番の連続ボギーで失速し「トップ10に入れるかなと思ったけど難しかった。最後の2ホールは悔しい」と唇をか