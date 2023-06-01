アメリカのトランプ大統領は、34隻の船が12日にホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。13日、SNSに投稿したもので、イランによるホルムズ海峡の封鎖が始まって以降、「圧倒的に最多の数だ」と強調しています。