「ドジャース２−５レンジャーズ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１２日、ロサンゼルスでのレンジャーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、２試合連続先頭打者弾となる５号ソロを放った。サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）２度のメジャー屈指の右腕ジェイコブ・デグロム投手の初球を完璧にとらえ、連続出塁試合の日本勢最長記録を４６に伸ばした。佐々木朗希投手（２４）は４回５安打２失点で２敗目