きょうもポンドドルは買いが優勢となっており、１．３４ドル台後半まで上昇している。２００日線と１００日線に支えられ、強い上値抵抗も観測されている１．３５ドル台を試す展開。一方、ポンド円は一時２１５円台に上昇し、年初来高値に顔合わせしている。 本日は英国の人材紹介・派遣会社の業界団体（ＲＥＣ）が３月の雇用統計を発表していたが、イラン紛争が３月の英労働市場にほとんど影響を与えなかったことを示した。