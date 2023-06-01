NY株式13日（NY時間13:00）（日本時間02:00） ダウ平均47928.59（+12.02+0.03%） ナスダック23057.91（+155.02+0.68%） CME日経平均先物57325（大証終比：+745+1.30%） 欧州株式13日終値 英FT100 10582.96（-17.57-0.17%） 独DAX 23742.44（-61.51-0.26%） 仏CAC40 8235.98（-23.62-0.29%） 米国債利回り 2年債 3.785（-0.011） 10年債 4.305（-0.012） 30年債 4.906