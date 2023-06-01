チェルシーとイングランド代表のレジェンドであるジョン・テリー氏が、EFLリーグ2（イングランド4部）に所属するコルチェスター・ユナイテッドの買収に動いていることがわかった。イギリスメディア『BBC』が報じている。現役時代にチェルシーとイングランド代表で活躍した名センターバックのテリー氏。2018年にアストン・ヴィラで現役を引退すると、ディーン・スミス監督の下、アストン・ヴィラとレスター・シティでコーチング