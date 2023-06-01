14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比720円高の5万7300円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては797.23円高。出来高は6994枚となっている。 TOPIX先物期近は3765.5ポイントと前日比36.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は42.49ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57300