4月14日（火）深夜 1:29〜1:59 放送何も決めずに福井県の旅▼オープニングで発覚!小木家のルーツは福井県▼小木の名字はもともと「おぎ」じゃなくて「こぎ」▼お店の許可取りがへたくそな小木▼アポ取れず、昼食おあずけでドライブトーク▼小木がとんねるずにハマった意外なきっかけとは?▼メガミ芸人小木の眼鏡コレクションは60以上▼鯖江のめがねミュージアムで東野のメガネ選び▼東野が買ったメガネに小木がクレーム