経団連は、給付付き税額控除について「2年を待たず早期導入も検討すべき」などとした提言を取りまとめました。経団連は13日、「税・財政・社会保障」の一体改革に関する提言を発表しました。提言では、社会保障国民会議で検討している給付付き税額控除について、「2年を待たずに簡素な形で導入し、段階的に精緻化することも有力な選択肢」と訴えました。また、飲食料品などの消費税減税については「代替財源の明確化が大前提」とし