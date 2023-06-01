NY株式13日（NY時間12:06）（日本時間01:06） ダウ平均47693.05（-223.52-0.47%） ナスダック22935.50（+32.61+0.14%） CME日経平均先物57015（大証終比：+435+0.76%） 欧州株式13日GMT16:06 英FT100 10582.96（-17.57-0.17%） 独DAX 23742.44（-61.51-0.26%） 仏CAC40 8235.98（-23.62-0.29%） 米国債利回り 2年債 3.814（+0.019） 10年債 4.335（+0.018） 30年債 4.