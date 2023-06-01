停戦協議は物別れに終わったものの、きょうの為替市場はドル安の動きが見られており、ユーロドルは１．１７ドル台を回復。本日、１．１６７０ドル付近に来ている２００日線と１．１６９０ドル付近に来ている１００日線にサポートされた格好となっており、１．２０ドル回復を目指した本格的なリバウンド相場への期待は温存している。一方、ユーロ円は円安の動きも加わり、１８７円台に上昇。最高値を更新してい