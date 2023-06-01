１０日、ロプノール県巴西買里村の高規格綿花畑で種まきする大型播種機。（ドローンから、ウルムチ＝新華社配信／汪志鵬）【新華社ウルムチ4月13日】中国新疆ウイグル自治区尉犁（ロプノール）県の高規格綿花畑で、作業員らが天気を見計らい手際よく種まきを進めている。同県は今年、複数の播種技術を取り入れ、100万ムー（約6万6700ヘクタール）の栽培を計画している。１０日、ロプノール県巴西買里村の高規格綿花畑で種まきす