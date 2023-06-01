◇インターリーグドジャース2−5レンジャーズ（2026年4月12日ロサンゼルス）【ヤナギタイムズ】ドジャース・大谷は、8日のブルージェイズ戦で「MR」と記した帽子で登板に臨んだ。MLB担当・柳原直之記者（40）のコラム「ヤナギタイムズ」で、その舞台裏に迫った。メジャー9年目、移籍3年目を迎えた大谷は、プレーはもちろん周りにも気を配り、これまで以上に心身共に研ぎ澄まされている印象を受ける。4月7日の敵地ブル