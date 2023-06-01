◇インターリーグドジャース2−5レンジャーズ（2026年4月12日ロサンゼルス）また打った！ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、レンジャーズ戦でサイ・ヤング賞2度のジェーコブ・デグロム投手（37）と初対戦し、2試合連続の初回先頭打者本塁打となる5号ソロを放った。これで現役のサイ・ヤング賞投手全員から安打を記録。逆転敗戦で同一カード3連勝は逃しても、大谷の勢いは止まらない。2人の運命がよ