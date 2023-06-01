◇インターリーグドジャース2−5レンジャーズ（2026年4月12日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木は4回5安打2失点で2敗目を喫した。メジャーで自己最多の6三振を奪った一方、5四球を与えるなど依然として制球難。3回は2番カーターに同点被弾し、2死一、二塁から7番スミスに勝ち越し打を浴びた。この回だけで32球を要し「球数が多く、イニングを投げられなかった。単なる実力不足でしかない」と反省した。開幕から3度の登板