名建築を後世へとつなぐ「一口家主」制度を取材しました。長い年月を経て滑らかになった木のはりや、落ち着いた空間の連なる古き良き唯一無二の名作建築。建てられたのは1876年だといいます。kessaku・藤井智大代表：こういう建物をしっかり保全し活用していこうと。我々の取り組みとして“一つの建物を365口”で分けています。地域の大切な建築物を複数人で所有し、様々な人々を巻き込むことで建物のファンコミュニティーを拡大す