１３日、シャオミを訪れたサンチェス首相（左から２人目）。（北京＝新華社記者／馬暁冬）【新華社北京4月13日】中国を訪問したスペインのサンチェス首相は13日、北京にあるIT大手・小米科技（シャオミ）の本社で、新型電気自動車（EV）のハンドルを握り「ムイ・ビエン（とても良い）」と語った。スマートフォンやスマートホーム機器など革新的な製品も体験した。サンチェス氏の訪中はこの4年で4度目となる。