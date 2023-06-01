ＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）の公式サイトが１４日までに更新され、１３日の放送内容の一部を訂正し謝罪した。ダウン症の書家・金澤翔子さん（４０）が引退したと報じたが、「誤りがありました」「作家活動は継続されています」と訂正した。１３日の同番組は、障がい者を持つ家族を特集。冒頭で、大河ドラマ「平清盛」の題字や東京五輪のアートポスターなどを手掛けた金澤さんを取り上げた。ＶＴＲを流しな