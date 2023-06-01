“鯖街道”の起点でもある福井県小浜市の水産高校で、生徒たちが宇宙食開発に挑んだという実話を基にしたフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』が、4月13日にスタートした。第1話の冒頭から宇宙規模の移動ショットや特徴的な俯瞰・正面のカット、動きの多い編集など、鈴木雅之演出の定番ともいえる画面が連続するためか、高校を舞台にした教師と生徒の物語であってもよくある学園ドラマのにおいはあまりしてこない