アメリカのトランプ大統領は13日、アメリカ軍によるホルムズ海峡の封鎖を踏まえ、イラン艦艇が「封鎖海域に近づけば直ちに排除する」と警告しました。トランプ大統領は自身のSNSに「イラン海軍の高速艇がアメリカによる封鎖海域に近づけば直ちに排除する」と投稿しました。トランプ氏はアメリカ軍がカリブ海などで行った「麻薬密輸船に対するものと同じ方法で排除する。容赦はしない」と警告しています。これに先立ち複数のアメリ