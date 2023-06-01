１３日、清華大で講演するサンチェス首相。（北京＝新華社記者／馬暁冬）【新華社北京4月13日】中国を訪問したスペインのサンチェス首相は13日、北京・清華大学での講演で、現実をゼロサム思考で解釈するのは誤りであり危険だとの認識を示し「ゼロサム思考はわれわれを過去のとりこにし、未来がもたらす可能性を制限してしまう」と述べた。