１０日、黒竜江省富錦市錦山鎮で撮影したフクジュソウ。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）【新華社ハルビン4月13日】中国最北の黒竜江省では気温上昇とともに、フクジュソウの開花が進んでいる。雪の中で黄金色に輝く花は、北国の春に彩りを添える。１２日、黒竜江省同江市街津口ホーチョ族郷で撮影したフクジュソウ。（同江＝新華社配信／劉万平）１２日、黒竜江省ジャムス市湯原県で撮影したフクジュソウ。（ジャムス＝新華社配信