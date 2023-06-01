【遺体発見現場の近くから喜入キャスターの中継】付近は今も規制が敷かれ、現場とみられる山には近づくことができません。13日夕方以降、多くの捜査員が入った山の中には、うっすらと明かりが灯され、ブルーシートもかけられています。午後10時以降も捜査員が出入りする様子がありました。この場所は、行方が分からなくなった小学校から南西に2キロ。関連は分かっていませんが、ランリュックが見つかった場所や靴が見つかった場所