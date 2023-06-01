１１日、敦煌市莫高鎮の農地を走行する耕運機。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌4月13日】中国甘粛省敦煌市では春の訪れとともに気温が上昇し、農作業が本格化している。１１日、敦煌市莫高鎮の農地で作業する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１１日、敦煌市莫高鎮の農地で作業する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１１日、敦煌市莫高鎮の農地を走行する耕運機。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）