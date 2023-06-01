京都府南丹市で、小学6年生の安達結希くんが行方不明になって3週間がたち、13日、子どもとみられる遺体が見つかりました。これまでの経緯について、改めて整理してお伝えします。■“不明”から6日後にリュックサック、12日に“靴”発見結希くんの通う小学校から、およそ9キロ離れた場所に結希くんの自宅があります。警察によりますと、先月23日に、父親が車で結希くんを小学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に、行方が分からな