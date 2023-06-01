アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督が、バルセロナとの大一番に向けて「自分たちのサッカー」を見せることを強調している。スペインメディア『アス』が伝えている。アトレティコは8日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグでバルセロナとアウェイで対戦。長年に渡って鬼門となっていたカンプ・ノウでの一戦を2−0のスコアで勝利。大きなアドバンテージを手にして14日にエスタディオ・