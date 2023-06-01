アメリカ中央軍がイランの港に出入りする全ての船舶に対し、海上封鎖を始めたとアメリカメディアが報じました。アメリカメディアによりますと、アメリカ中央軍は12日、トランプ大統領の指示に基づき日本時間の13日午後11時からイランの港に出入りするすべての国の船舶に対する海上封鎖を開始しました。中央軍は12日の声明で、「すべてのイランの港や沿岸地域への出入りが対象となる」とした一方で、「イラン以外の港を往来する船舶