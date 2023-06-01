飲酒運転で赤信号の交差点に進入して車同士の衝突事故を起こし、相手の運転手を死亡させたとして、事故から2日半後に津市の22歳の会社員の男が逮捕されました。 自動車運転死傷処罰法違反（危険運転致死）などの疑いで逮捕されたのは津市栗真町屋町の会社員、福島玄規容疑者（22）です。 警察によりますと福島容疑者は11日午前6時20分ごろ三重県松阪市曽原町の国道23号交差点に赤信号を無視して普通乗用車で侵入し