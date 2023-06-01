１３日、ハルドゥーン・ハリファ・ムバラクＵＡＥ大統領中国担当特使（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／劉彬）【新華社北京4月13日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任は13日、アラブ首長国連邦（UAE）のハーリド・アブダビ皇太子に同行して訪中したハルドゥーン・ハリファ・ムバラクUAE大統領中国担当特使と北京で会談した。１３日、ハルドゥーン・ハリファ・ムバラク