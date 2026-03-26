大切な人へ想いを届ける特別な季節に♡ジャン＝ポール・エヴァンから、母の日に向けた限定コレクションが登場しました。華やかな蝶をモチーフにしたショコラや新作ガトーなど、感謝の気持ちを込めた贅沢なラインナップ。フランス流の“幸せを分かち合う時間”を演出する、上質なスイーツをチェックしてみてください♪ 華やかなショコラギフト♡ 「ボンボン ショコラ 16個 メルシ}