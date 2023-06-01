９人組バンド・東京スカパラダイスオーケストラでトロンボーンを務める北原雅彦は１３日、同バンドでの活動を終了することを発表した。同日、所属するレコード会社の公式サイトなどで明らかにした。今後は個人の音楽活動に専念する。同サイトでは「東京スカパラダイスオーケストラより 大切なお知らせ」のタイトルで報告。５⽉１２⽇の「ｂｉｌｌｂｏａｒｄｃｌａｓｓｉｃｓＳｙｍｐｈｏｎｉｃＴｏｕｒ２