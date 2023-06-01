高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定を巡り、東京・小笠原村の村長が条件付きで文献調査を容認することを明らかにしました。東京・小笠原村 渋谷正昭村長：（文献調査を）実施するということになったら、私自身は受け入れるということで考えている。小笠原村の渋谷正昭村長は13日、南鳥島での文献調査を容認した上で、他の自治体にも文献調査の申し入れを行うことなど5つの条件を国に求めたことを明らかにしました。住民への説