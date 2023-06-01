鈴木奈々（３７）が意外な身長・体重を公表し、「健康的」「理想の体型」と反響が起こっている。１２日と１３日にＳＮＳ投稿し、身長を「１５４センチ」とし、久々に仕事ではかった体重を「５２・４キロでした」と伝えた。「最近ジムもずっとサボってたから体重計るの少しビビってました！」「思ってたよりあんまり増えてなかったです」と計測時の写真をアップしている。「素晴らしいスタイル」「めちゃくちゃ健康的」「体重