高市総理大臣は、アメリカとイランの交渉を仲介しているパキスタンのシャリフ首相と電話で会談し、「仲介の努力を支持する」と伝えました。高市総理：イスラマバードで実施された米国・イラン間の協議について、シャリフ首相をはじめとするパキスタン関係者の仲介努力に敬意を表し、これを支持する旨を伝えた。高市総理は約15分間の電話会談で「最も重要なことは今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際にはか