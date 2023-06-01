俳優の志尊淳（31）が主演する日本テレビドラマ「10回切って倒れない木はない」（日曜後10・30）の第1話が12日、放送された。番組公式のハッシュタグ（検索目印）「日ドラ10回切って」がXの世界トレンドと日本トレンドで1位となるなど、話題を呼んでいる。秋元康氏が企画。幼い頃に両親を失い、韓国財閥の養子となった日本人青年が失脚し家を追い出され、悲しみのままに23年ぶりに日本に来て、出会った女性医師（仁科紗和）と