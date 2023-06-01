大学入学したことを伝えた本田紗来（１９）が春の街を歩く姿をアップし、反響が起こっている。「一面が緑色。癒されました」と１２日にＳＮＳに記し、ポニーテール髪に女子力の高いボーダー柄のトップス姿で、都会の街路樹を見上げている写真をアップした。「めっちゃ可愛い」「真凜ちゃんに激似」「ボーダー似合う」「いつもお洋服天才」「横顔が真凜ちゃんに似てる」と反応する投稿が集まっている。紗来は３月に高校卒業