ファミリーマートとブックオフが環境保護でタッグを組みます。ファミリーマートは中古品販売大手のブックオフと連携し、衣料品や雑貨を回収してリユースにつなげる実証実験を13日に開始しました。東京都内の約30店舗に回収ボックス「R‐LOOP」を設置。並んでいるボックスの一つは衣料品用で、もう一つは生活雑貨やおもちゃ用です。利用者はいらなくなった物を回収ボックスに入れるだけで、不用品を簡単にリユースに回せます。店を