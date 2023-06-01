Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会毎週月曜23時よりTOKYO MXほかにて放送・配信中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』より、Eveが歌うオープニングテーマ「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカと、Nakamura Hakが歌うエンディングテーマ「ただ美しい呪い」のノンクレジットオープニング映像・ノンクレジットエンディング映像が公開となった。『とんがり帽子のアトリエ』は原作を白浜 鴎（しらは