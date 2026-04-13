ピン芸人の長州小力が10日、所属する西口プロレスの公式YouTubeに登場。東京都中野区での信号無視および無免許運転の疑いで警察の捜査を受けている件について謝罪した。 小力は、黒のジャケット姿で神妙な面持ちを浮かべ、動画冒頭「長州小力です。この度は、多大なるご迷惑をおかけし、そして世間を騒がせ、応援してくれてるファンの皆様が視聴者の皆様にご迷惑かけたことを心より深く反省し申し訳なく思います。すいませんでし
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