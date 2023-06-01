ローマ教皇レオ14世は、トランプ大統領から「教皇として好ましくない」などと批判されたことに対し、「戦争に反対し、平和を促進し、公正な解決策を見出すために声を上げ続けていく」と話しました。ローマ教皇レオ14世は13日、アメリカのトランプ大統領と「議論するつもりはない」としたうえで、「戦争に反対し、平和を促進し、対話を促進し、多国間関係を推進し、問題に対する公正な解決策を見出すために声を上げ続けていく」と話