イランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置をめぐり、アメリカのトランプ大統領はイラン軍の艦船に対し、「封鎖エリアに近づけば即座に排除する」と警告しました。トランプ大統領は13日、自らのSNSに「イラン軍の艦船が封鎖エリアに近づけば即座に排除する。麻薬密売人のボートに対する攻撃と同じ手段を使う。迅速かつ容赦ないものだ」と投稿しました。また、トランプ大統領はイラン海軍はすでに壊滅状態にあると主張したうえで、