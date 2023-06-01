【リラ・ディザイアス】 4月14日出荷開始 価格：35,800円 マックスファクトリーは、フィギュア「リラ・ディザイアス」の出荷を4月14日に開始する。価格は35,800円。 本製品は、「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」に登場する、オーレン族の女戦士「リラ・ディザイアス」の1/6スケールフィギュア。リラが木の上に座っているイメ&#