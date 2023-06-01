【Amazon：MISINI ブロック玩具】 期間：4月14日0時～4月27日23時59分 Amazonにて、MISINIのブロック玩具が特別価格で販売されている。期間は4月27日23時59分まで。 今回、米海軍の軍艦「アーリー・バーク級駆逐艦」を1:200スケールで再現した「M7021アーリー・バーク級駆逐艦積み木セット」と、米陸軍の主要武装ヘリコプター「AH-64