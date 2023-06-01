【Amazon：ECOVACS ロボット掃除機】 セール期間：4月14日～4月22日23時59分 ECOVACS「T50 OMNI」ロボット掃除機 AmazonにてECOVACSのロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は4月22日23時59分まで。 対象商品には、水拭き両用でエッジ清掃を得意とする「DEEBOT T90 PRO OMNI」や「DEEBOT T80 OMNI」などがラインナップされている。 なお、セール品の売り