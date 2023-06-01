調剤薬局の2025年度の倒産件数は30件で過去最多となりました。このうち8割以上が小規模な調剤薬局で、特に病院などの周辺にあるいわゆる「門前薬局」の倒産が目立っています。調査した帝国データバンクは、調剤機能を備えたドラッグストアの増加や、集客基盤となる近隣の病院などの閉院が要因としています。