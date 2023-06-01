TOTOが、ユニットバスの新規の受注を13日から停止することが分かりました。ユニットバスの壁や天井を貼り付ける際に使用する接着剤には、原油を精製する過程で得られる「ナフサ」などを原料とした有機溶剤が使用されています。「ナフサ」は輸入の7割以上を中東に依存していることから、安定供給できる見通しが立たなくなったとしています。